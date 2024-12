NBA-Hammer fix! Schröder mit Curry vereint

Noch vor ein paar Tagen genossen Dennis und Ellen Schröder den Trubel auf dem Times Square, doch Weihnachten werden sie nicht mehr in New York feiern. Für den deutschen Basketball-Weltmeister und seine Familie steht der nächste Umzug an, diesmal geht es von der Ost- an die Westküste der USA - mitten in der Saison, aber so ist das in der NBA nun mal. Kaum jemand weiß das besser als Dennis Schröder.