NBA: Hartenstein feiert mit OKC den dritten Sieg in Serie

Der 26-Jährige hat großen Anteil am Erfolg gegen die New Orleans Pelicans, die ohne Weltmeister Daniel Theis antreten.

Der 26-Jährige hat großen Anteil am Erfolg gegen die New Orleans Pelicans, die ohne Weltmeister Daniel Theis antreten.

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein steht mit den Oklahoma City Thunder weiterhin souverän an der Spitze der Western Conference in der NBA. Hartenstein steuerte zwölf Punkte und zwölf Rebounds zum 119:109 bei den New Orleans Pelicans bei und feierte mit OKC den dritten Sieg in Serie. Auf der Gegenseite kam Weltmeister Daniel Theis angeschlagen nicht zum Einsatz.