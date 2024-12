NBA: Hartenstein im Cup-Halbfinale - Niederlage für Orlando

Hartenstein steuerte zum OKC-Triumph zehn Punkte, 13 Rebounds und drei Assists bei. Bester Werfer war Shai Gilgeous-Alexander mit 39 Punkten. Oklahoma, das den vierten Sieg in Serie feierte, trifft in der Vorschlussrunde auf den Sieger des Duells zwischen den Houston Rockets und den Golden State Warriors.

NBA: Orlando scheitert ohne Franz Wagner

Der deutsche Rookie Tristan da Silva kam bei Orlando auf sechs Punkte und zwei Rebounds. Moritz Wagner, Bruder von Franz Wagner, gelangen 13 Punkte, drei Rebounds und ein Assist. Antetokounmpo führte die Bucks als Topscorer mit 37 Punkten in die Runde der besten Vier des NBA Cups, bei dem bis auf das Finale alle Spiele zur Regular Season zählen. Milwaukee bekommt es nun mit den New York Knicks oder den Atlanta Hawks zu tun.

Bei Orlando fehlte dabei weiterhin der zuletzt überragende Franz Wagner. Der 23-Jährige laboriert derzeit an einem Riss in der rechten Bauchmuskulatur und wird in diesem Jahr wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.

Am Samstag beginnt das Final Four in Las Vegas, die Sieger ermitteln in der deutschen Nacht zu Mittwoch kommender Woche den Nachfolger der Los Angeles Lakers, die die Premiere vor einem Jahr gewonnen hatten.