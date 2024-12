NBA: Luka Doncic überholt NBA-Legenden mit Gala

Luka Doncic hat mit seinem 79. Triple-Double in der Karriere erneut NBA-Geschichte geschrieben. Der Star der Dallas Mavericks erzielte beim 125:118-Sieg gegen die Toronto Raptors 30 Punkte, 13 Rebounds und 11 Assists und führte sein Team damit zum siebten Sieg in Folge. Mit diesem Triple-Double überholte Doncic sowohl Wilt Chamberlain als auch James Harden in der ewigen Bestenliste der NBA und steht nun allein auf Platz sieben.