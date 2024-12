NBA: Sacramento feuert Trainer Brown

Die Sacramento Kings haben nach fünf Niederlagen in Serie Trainer Mike Brown entlassen. Laut ESPN-Informationen erreichte Brown die Nachricht auf dem Weg zum Flughafen, als er zum Auswärtsspiel am Samstag bei den Los Angeles Lakers aufbrechen wollte. In der Partie trägt nun der bisherige Assistenzcoach und frühere Kings-Spieler Doug Christie die Verantwortung.