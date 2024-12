NBA: Siege für Hartenstein und Kleber

Die deutschen Basketball-Profis führen mit ihren Teams weiter die Tabelle der Western Conference in der NBA an.

Die deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein und Maxi Kleber haben mit ihren Teams in der Western Conference der NBA die Spitzenränge behauptet. Hartenstein trug zum 129:92-Sieg von Oklahoma City Thunder bei den Toronto Raptors zwei Punkte bei. Kleber gewann mit den Dallas Mavericks 137:101 bei den Washington Wizards, konnte selbst jedoch in 17 Minuten Spielzeit keine Punkte beisteuern.

Oklahoma bleibt in der Western Conference mit 17 Siegen unangefochtener Spitzenreiter; die Mavericks, die bei 15 Siegen stehen, sind gemeinsam mit den Houston Rockets und den Memphis Grizzlies die ersten Verfolger.

Zu einem Kurzeinsatz kam in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit Ariel Hukporti für die New York Knicks, die 125:101 gegen die Charlotte Hornets siegten. Weltmeister Daniel Theis hingegen kam beim 126:124-Sieg seiner New York Pelicans gegen die Phoenix Suns angeschlagen nicht zum Einsatz. Der 32-Jährige hat mit Nackenproblemen zu kämpfen.