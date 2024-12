NBA: Nächste Gala von Hartenstein - Doncic brilliert bei Comeback

Trotz einer starken Leistung des deutschen Basketball-Profis Isaiah Hartenstein haben die Oklahoma City Thunder im Topspiel der Western Conference in der NBA eine knappe Niederlage kassiert. Hartenstein erzielte in der Nacht zu Montag mit 19 Punkte und 14 Rebounds ein Double-Double, konnte die 116:119-Niederlage bei den Houston Rockets aber nicht verhindern. Für die Thunder war es die erste Pleite nach zuvor vier Siegen in Folge.

Hartenstein einmal mehr in Topform

Weltmeister Daniel Thies kassierte mit den New Orleans Pelicans derweil die achte Niederlage in Serie. Theis kam bei der klaren 85:118-Pleite bei den New York Knicks um Ariel Hukporti auf magere zwei Zählern, New Orleans bleibt Schlusslicht im Westen. Hukporti erzielte drei Punkte. Die Knicks befinden sich im Osten auf Play-off-Kurs.