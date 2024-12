NBA: Superstar für unangebrachte Sprache verurteilt

Demnach erfolgte Edwards’ umstrittene Aussage nach dem 107:90-Sieg der Timberwolves gegen die Golden State Warriors am vergangenen Freitag. In diesem Match erzielte der 23-Jährige 30 Punkte, vier Rebounds und neun Assists.

Edwards überzeugt auf dem Court

Für die Minnesota Timberwolves läuft es nicht so gut: Das Team ist mit einer Bilanz von 12 Siegen und 11 Niederlagen in die neue Saison gestartet. Dies folgt auf ihre erfolgreiche letzte Saison, in der sie bis in die Western Conference Finals vordringen konnten.