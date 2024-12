NBA: Zwangspause für Magic-Star Franz Wagner

Franz Wagner erleidet Riss in der Bauchmuskulatur und fällt in der NBA auf unbestimmte Zeit aus. Der Berliner hat bislang eine starke Saison gezeigt.

Der deutsche Basketball-Star Franz Wagner muss in der nordamerikanischen Profiliga NBA zwangsweise pausieren. Wie sein Team Orlando Magic am Samstag mitteilte, erlitt der Weltmeister einen Riss in der rechten Bauchmuskulatur und fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus.