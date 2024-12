Obszöne Gesten! NBA-Superstar muss ordentlich blechen

SPORT1-AI 28.12.2024 • 09:49 Uhr Joel Embiid fällt gegen die Celtics mit obszönen Gesten auf. Die NBA belegt den Superstar mit einer Geldstrafe.

Joel Embiid von den Philadelphia 76ers ist von der NBA mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.000 Dollar belegt worden. Grund dafür sind obszöne Gesten, die der Center während des 118:114-Auswärtssiegs gegen die Boston Celtics am Mittwoch gezeigt hatte.

Embiid gestikulierte nach einem Dreier in der ersten Halbzeit in Richtung der Boston-Fans. Die Strafe folgt knapp zwei Monate, nachdem der Starspieler für drei Spiele ohne Bezahlung suspendiert wurde, weil er einen Journalisten geschubst hatte.

Verletzungssorgen vor dem Spiel

Insgesamt erlebte Embiid einen ereignisreichen Tag in Boston. Etwa 45 Minuten vor Spielbeginn geriet er beim Wurftraining in ein Sicherheitsseil, das die Spieler von den am Spielfeldrand sitzenden Fans trennt.

Der 30-Jährige griff sich an den rechten Knöchel und blieb eine Minute lang auf dem Boden liegen, bevor er in die Umkleidekabine ging. Trotz dieses Vorfalls kehrte er zurück und erzielte in 31 Minuten 27 Punkte und holte neun Rebounds.

