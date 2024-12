Schröder lobt Wagner: "Was er gerade hinlegt, ist geil"

SID 06.12.2024 • 14:00 Uhr Schröders Nationalmannschaftskollege überragt aktuell für Orlando Magic in der NBA.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist begeistert von der Entwicklung seines Nationalmannschaftskollegen Franz Wagner. „Ich sag' immer: Entwicklungen passieren aus einem Grund. Mit der Verletzung von Paolo Banchero hat Franz erkannt, dass sein Team ihn braucht, dass er übernehmen muss - und zwar auch, wenn Banchero wieder zurück ist. Franz sollte zu 1000 Prozent weiter seine Würfe nehmen“, sagte Schröder der Süddeutschen Zeitung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wagner spielt auf All-Star-Level

Wagner spielt an der Seite seines Bruders Moritz bei Orlando Magic in der NBA derzeit auf All-Star-Level, nachdem sich Banchero vor über einem Monat einen Riss im Bauchmuskel zugezogen hatte. Der 23-Jährige legt aktuell im Schnitt 24,2 Punkte auf und erzielte in der laufenden Spielzeit bereits in sieben Partien mehr als 30 Zähler.

„Neulich sein Gamewinner bei den Lakers (Wagner hatte vor zwei Wochen die Partie in Los Angeles entschieden/d.Red), seine Pässe, sein Selbstbewusstsein - dieser Typ muss nicht denken, sondern einfach machen. Was er gerade hinlegt, ist geil. Aber vergessen wir nicht Mo Wagner. Er spielt so unaufgeregt und effektiv. Man sieht, Orlando spielt als Team zusammen, die wollen einfach gewinnen“, sagte Schröder.

Wagner kassiert 224 Millionen US-Dollar