Sorgen um deutschen NBA-Star

Franz Wagner spielt sich in der laufenden Saison in die Elite der NBA. Nun muss der deutsche Basketball-Weltmeister vorerst pausieren.

Franz Wagner spielt sich in der laufenden Saison in die Elite der NBA. Nun muss der deutsche Basketball-Weltmeister vorerst pausieren.

Sorgen um Franz Wagner! Der deutsche NBA -Star der Orlando Magic hat sich verletzt und wird mindestens vier Wochen ausfallen. Das berichtete Reporter Shams Charania von ESPN am Samstagabend.

Laut des Liga-Insiders zog sich Wagner am Freitagabend im Spiel gegen die Philadelphia 76ers einen Riss in der rechten Bauchmuskulatur zu und wird vorerst den Magic nicht zur Verfügung. In vier Wochen soll die Verletzung neu bewertet werden.