Sorgen um NBA-Superstar!

Durant blieb im Spiel und verwandelte beide Freiwürfe. Nur 22 Sekunden später traf er einen Jumper, bevor Royce O‘Neale ihn mit 3:51 Minuten Restzeit in der ersten Hälfte ersetzte. Durant ging auf die Bank und kehrte in der ersten Halbzeit nicht mehr zurück.

Durants Verletzungssorgen setzen sich fort

Seit seiner Rückkehr am 26. November hatte Durant in den letzten vier Spielen der Suns mitgewirkt. Die Suns gingen mit einer 10:2-Bilanz, in denen Durant spielte, in das Duell am Dienstag.