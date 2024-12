Trae Young glänzt: Atlanta Hawks ziehen ins Halbfinale des NBA Cups ein

SPORT1-AI 12.12.2024 • 10:41 Uhr Trae Young führt die Atlanta Hawks gegen die Knicks ins Halbfinale des NBA Cups. Den Sieg feiert der Point Guard mit einer besonderen Geste an die generischen Fans.

In den letzten Sekunden des Spiels kniete sich Trae Young, der Point Guard der Atlanta Hawks, auf das Logo der New York Knicks im Madison Square Garden. Hier, wo er schon so oft für Schmerz und Verachtung gesorgt hat, tat er so, als würde er Würfel rollen. Mit diesem symbolischen Akt sicherten sich Young und sein Team das Ticket nach Las Vegas für das Halbfinale des NBA-Cups am Wochenende. Dank eines furiosen Laufs in der zweiten Halbzeit setzten sich die Hawks am Mittwochabend mit 108:100 gegen die Knicks durch. Ein weiteres Beispiel dafür, wie der dreifache All-Star in New York Spaß hat.

Young und die Hawks hatten die Knicks bereits 2021 im Garden aus den Playoffs geworfen, wobei Young den Sieg mit einer Verbeugung und einem Winken in Richtung der Zuschauer krönte. Für den Sieg am Mittwochabend hatte er sich eine neue Feier ausgedacht. „Wir fahren nach Vegas, also musste ich das tun“, erklärte er zu seiner Würfel-Roll-Geste. Young fügte hinzu: „Ich habe das mit meinem kleinen Bruder vor ein paar Tagen geplant. Wir hatten darüber gesprochen, und ich wusste, was ich tun würde.“

Starke Teamleistung der Hawks

De’Andre Hunter erzielte 24 Punkte und Jalen Johnson steuerte 21 Punkte, 15 Rebounds und sieben Assists für die Hawks bei. Am Samstag treffen sie in Las Vegas auf die Milwaukee Bucks, um sich das Ticket für das Finale des NBA Cups zu sichern. Knicks-Star Jalen Brunson nahm Young seine Feier in der Mitte des Spielfelds nicht übel und sagte einfach: „Wir sollten das Spiel gewinnen, wenn wir nicht wollen, dass er das macht.“

Young beendete das Spiel mit 22 Punkten, fünf Rebounds und 11 Assists und war ein entscheidender Faktor für die Hawks in der zweiten Halbzeit. Die Knicks (15-10) hatten das gesamte Spiel über geführt und lagen Mitte des dritten Viertels mit 66:62 vorne, als Young acht Punkte in Folge erzielte, darunter zwei Dreier in aufeinanderfolgenden Ballbesitzen, um Atlanta (14-12) in Führung zu bringen.

Defensive Dominanz und Rebound-Stärke

Nach der Halbzeitpause intensivierten die Hawks ihre Defensive und zwangen die Knicks zu drei 24-Sekunden-Verstößen. Guard Dyson Daniels hielt Brunson bei nur 14 Punkten – seinem zweitniedrigsten Saisonwert – auf 15 Wurfversuche. Die wiederholten Stopps ermöglichten es Atlanta, im schnellen Umschaltspiel zu punkten und New York in den letzten beiden Vierteln mit 61:46 zu übertreffen.

Ein weiterer entscheidender Faktor war das Rebounding, wo Atlanta mit 22 Offensiv-Rebounds dominierte; 14 davon in der zweiten Halbzeit. In einer Szene im vierten Viertel holten die Hawks vier aufeinanderfolgende Fehlwürfe und verwandelten sie schließlich durch einen Layup von Onyeka Okongwu. „Da nimmst du einer Mannschaft die Seele, und wir hatten das Gefühl, dass wir das heute Abend getan haben“, sagte der erfahrene Hawks-Center Clint Capela.

Optimismus für die Zukunft

Capela, der die Tradition der Hawks fortsetzte, nach einem Sieg Musik eines Künstlers aus der Stadt des Gegners zu spielen, ließ nach dem Sieg einen Song von Rapper 50 Cent in der Gästekabine des Gardens erklingen. Der Center betonte, dass der Charakter des Sieges, insbesondere die starke Defensive in der zweiten Halbzeit, zeigt, dass Atlanta eine Macht sein kann, während sich ihre jungen, athletischen Spieler weiterentwickeln. „Ich denke, es zeigt uns, dass wir ein wirklich besonderes Team sein können, wenn wir mehrere Ballbesitze so stoppen können. Wir werden besser in unserem Rhythmus, und einige unserer neuen Jungs gewinnen wirklich an Selbstvertrauen“, sagte Capela über die Hawks, die in diesem Cup-Wettbewerb bereits die Celtics, Cavs und Knicks – drei der Top-Teams im Osten – besiegt haben.

Der Spielausgang hätte nicht unterschiedlicher sein können als der Beginn. Die Hawks, die in den entscheidenden Minuten das Tempo bestimmten, bekamen scheinbar, was sie wollten, während die Knicks versuchten, den Ball aus Youngs Händen zu bekommen. Atlanta spielte diese Ballbesitze perfekt aus und erzielte in den letzten sechseinhalb Minuten des Spiels insgesamt fünf Alley-Oop-Dunks; drei davon wurden von Young assistiert.

