Trainer-Entlassung in der NBA

Dies berichtete ESPN -Insider Shams Charania am Freitag. Die Entlassung Browns erfolgt inmitten einer Negativserie von fünf Niederlagen in Folge – der längsten seit Januar 2022. Besonders bitter: Alle Niederlagen ereigneten sich vor heimischem Publikum.

Schwierige Saison für die Kings

Mit einer Bilanz von 13 Siegen und 18 Niederlagen startete Sacramento in den Freitag. Damit liegen die Kings drei Spiele hinter einem Platz für das Play-In-Turnier zurück. Ein großes Problem in dieser Saison war die fehlende Fähigkeit, Spiele erfolgreich zu beenden. Fünf Spiele gingen verloren, obwohl die Kings vor dem vierten Viertel in Führung lagen. Lediglich die Toronto Raptors haben mit sieben solcher Niederlagen noch mehr Spiele aus der Hand gegeben, wie ESPN recherchierte.

Erfolgreiche erste Saison und schnelles Ende

In seiner ersten Saison 2022/23 bei den Kings wurde Mike Brown als Coach of the Year ausgezeichnet. Er führte das Team zur Nummer 1-Setzung, bevor es in der ersten Playoff-Runde in sieben Spielen gegen die Golden State Warriors ausschied. Damit beendete Brown eine 16-jährige Durststrecke ohne Playoff-Teilnahme – die längste in der Geschichte der NBA.