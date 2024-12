Wagner-Brüder gewinnen erneut gegen Schröder

Für die Brooklyn Nets gibt es in der NBA gegen Orlando Magic nichts zu holen. Auch das dritte Duell geht verloren.

Für die Brooklyn Nets und ihren deutschen Weltmeister Dennis Schröder gibt es in der NBA gegen die Orlando Magic in dieser Saison nichts zu holen. Die Nets verloren auch das dritte Duell gegen das Team aus Florida um seine WM-Kollegen Franz und Moritz Wagner sowie Rookie Tristan da Silva in eigener Halle mit 92:100. Die beiden ersten Begegnungen mit den Nets hatte Orlando 116:101 und 123:100 gewonnen.