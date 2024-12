Warriors ohne Curry und Green: Verletzungssorgen vor Spiel gegen Rockets

Die Golden State Warriors müssen im NBA -Spiel gegen die Houston Rockets auf ihre Stars Stephen Curry und Draymond Green verzichten. Curry fällt zum zweiten Mal in vier Spielen aus, da das Team „bilaterales Knieverletzungsmanagement“ als Grund angibt. Bereits bei der Heimniederlage am 27. November gegen die Oklahoma City Thunder war Curry aufgrund von Schmerzen in beiden Knien nicht im Einsatz.

Draymond Green wird sein zweites Spiel in Folge wegen einer Verhärtung in der linken Wade verpassen. Coach Steve Kerr gab bekannt, dass Green am Mittwoch einem MRT unterzogen wurde. In seiner Radiosendung auf 95.7 The Game sagte Kerr, dass am Donnerstag mehr über die Ergebnisse des MRT bekannt sein würde. „Es geht ihm gut“, sagte Kerr über Green. „Ich habe gestern mit ihm gesprochen, er fühlt sich ziemlich gut. Mein Gefühl sagt mir, dass es kein langfristiges Problem sein wird. Aber wir müssen abwarten, was unser medizinisches Team morgen sagt.“