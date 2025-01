Dwyane Wade: NBA-Legende enthüllt Nierenoperation wegen bösartigem Tumor – Einblicke in seine Gesundheitskrise 2023

NBA-Legende Dwyane Wade hat erstmals öffentlich über seine schwerwiegende Gesundheitskrise gesprochen, die ihn im Jahr 2023 traf. In seinem Podcast „The Why with Dwyane Wade“ enthüllte der dreifache NBA-Champion, dass er sich einer Operation an seiner rechten Niere unterziehen musste, nachdem ein Tumor entdeckt wurde, der sich später als bösartig herausstellte.

Erste Symptome und Diagnose

Bei der Operation wurden 40 Prozent von Wades rechter Niere entfernt. Tests an dem entfernten Tumor bestätigten die bösartige Diagnose. „Gott sei Dank habe ich die Operation gemacht“, sagte Wade. Der Eingriff markierte einen Tiefpunkt in seinem Leben, wie er reflektierte: „Ich glaube, es war das erste Mal, dass meine Familie, mein Vater, meine Kinder mich schwach sahen.“

Wade beschrieb die Zeit als eine der schwierigsten in seinem Leben. „Dieser Moment war wahrscheinlich der schwächste Punkt, den ich je in meinem Leben gefühlt habe. Ich habe gekämpft und eine Sache, die man als Mann nie will, ist, dass die Familie einen als schwach sieht. Man will nicht schwach wahrgenommen werden und nicht in schwachen Momenten gesehen werden. Aber ich musste es.“