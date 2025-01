NBA: Nächste Gala von Hartenstein

Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder haben ihre herausragende Form mit ins neue Jahr genommen. Das Team um den deutschen Center gewann in der Silvesternacht gegen die Minnesota Timberwolves mit 113:105, in der Regular Season der NBA war es der zwölfte Sieg in Serie für Oklahoma. Hartenstein bleibt ein zentraler Baustein dieser Erfolge, mit 15 Punkten und 10 Rebounds gelang dem Startspieler einmal mehr ein Double-Double - bereits zum 13. Mal im 17. Einsatz.

"Es läuft großartig", sagte Hartenstein, der im vergangenen Sommer von den New York Knicks nach Oklahoma gekommen war: "Ich wurde hier gut aufgenommen, auf dem Platz ist es in diesem Team auch einfach. Ich kann hier meine nächsten Schritte machen, und darum geht es mir."

Hartenstein bei Oklahoma gesetzt

Anderswo in der NBA vollbrachte LeBron James mal wieder Historisches - ein Sieg sprang dabei allerdings nicht heraus. Mit den Los Angeles Lakers verlor er gegen Cleveland 110:122, es war James‘ erster Auftritt nach seinem 40. Geburtstag am vergangenen Montag. Er ist damit der erste Spieler, der sowohl als Teenager als auch jenseits der 40 zu Einsätzen in der NBA kam. Gegen sein Heimat-Team, die Cavaliers, kam James am Dienstag auf 23 Punkte.