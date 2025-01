L.A.-Trgödie: NBA-Teambesitzer spendet Millionen und plant Konzert!

Steve Ballmer und seine Frau Connie haben eine Soforthilfe in Höhe von 15 Millionen Dollar für die von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles betroffenen Menschen angekündigt. Die Ballmer Group verkündete die Spende am Donnerstag auf ihrer Website. Die Mittel sollen vor allem zur Deckung der unmittelbaren Bedürfnisse nach Nahrung und Unterkunft in der Gemeinschaft sowie zur Unterstützung der Ersthelfer verwendet werden.