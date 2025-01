NBA: Bandscheibenvorfall! Mavs-Superstar fällt aus

Die Mavs hatten am Sonntag bekanntgegeben, dass der 32-Jährige die Partie gegen die Memphis Grizzlies in der Nacht auf Dienstag aufgrund einer Lendenwirbelverstauchung verpassen wird. Er begleitete das Team nicht auf die Reise, sondern blieb in Dallas, um sich erneut untersuchen zu lassen.