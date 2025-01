NBA: Boss plant riesige Revolution

SPORT1-AI 30.01.2025 • 06:58 Uhr NBA-Chef Silver erwägt 40-Minuten-Spiele zur Anpassung an TV-Gewohnheiten. Coaches kritisieren mögliche Auswirkungen auf Tradition und Rekorde.

NBA-Commissioner Adam Silver hat am Mittwoch seine Überlegungen zur Verkürzung der Spielzeiten auf 40 Minuten geäußert. Dabei sollen die Viertel von 12 auf 10 Minuten reduziert werden. „Da wir uns zunehmend im globalen Basketball engagieren, ist die NBA die einzige Liga, die 48 Minuten spielt. Und ich wäre – ich bin – ein Fan von vier 10-Minuten-Vierteln“, sagte Silver während eines Auftritts in der „Dan Patrick Show“. „Ich bin mir nicht sicher, ob viele andere das auch sind. Abgesehen davon, was das für Rekorde und Ähnliches bedeutet, denke ich, dass ein Zwei-Stunden-Format für ein Spiel besser zu den modernen Fernsehgewohnheiten passt.“

In dieser Saison dauern NBA-Spiele im Durchschnitt 2 Stunden und 16 Minuten, was nahezu identisch mit den vergangenen 15 Saisons ist (2:15, laut Daten von ESPN Research). Silver erklärte weiter: "Ich denke an ein Fernsehprogramm, das zwei Stunden dauert, olympischen Basketball, der zwei Stunden dauert. Und College-Basketball, der natürlich 40 Minuten dauert." Silvers Bemerkung kam als Antwort auf Patricks Frage nach konkreten Änderungen, die Liga-Verantwortliche in der Zukunft diskutieren könnten. Silver erwähnte auch, dass in Gesprächen die Vergabe von zwei Freiwürfen an Spieler, die bei Drei-Punkte-Versuchen gefoult werden, zur Sprache kam.

Silver will Spielzeit verkürzen

Die Änderung der Spielzeit – die seit 78 Jahren unverändert bei 48 Minuten liegt – könnte weitreichende Auswirkungen auf den Sport haben. Zahlreiche Einzelspiel- und Saisonrekorde könnten unerreichbar werden, und viele der Stars der Liga könnten häufiger komplette Spiele absolvieren. Mikal Bridges von den New York Knicks führt derzeit die NBA in der Spielzeit an und kommt im Schnitt auf 38,4 Minuten. Selbst wenn Spieler nicht die gesamte Spielzeit absolvieren könnten, könnte ihre Fähigkeit, einen größeren Prozentsatz der Spielminuten zu spielen, Auswirkungen auf die Bezahlung von Rollenspielern und Bankspielern haben, da diese weniger Bedeutung im Kader hätten.