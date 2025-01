NBA-Fanliebling gibt das nächste Comeback!

SPORT1-AI 27.01.2025 • 16:26 Uhr Isaiah Thomas startet noch einmal ein Comeback in der NBA und unterschreibt bei Utahs G League-Team. Er beeindruckte im vergangenen Jahr mit 33 Punkten im Schnitt.

Der zweimalige All-Star Isaiah Thomas unternimmt einen weiteren Anlauf, in die NBA zurückzukehren. Wie Quellen ESPN berichteten, hat der 35-jährige Point Guard einen Vertrag in der G League unterschrieben und wird sich dem Salt Lake City-Ableger der Utah Jazz anschließen. Sein Debüt für die Stars wird noch in dieser Woche erwartet.

In der vergangenen Saison beeindruckte Thomas in der G League mit einem Durchschnitt von 33 Punkten und 25 erfolgreichen Dreipunktewürfen in nur vier Spielen. Diese Leistungen führten zu einem Engagement bei den Phoenix Suns.

Dort unterschrieb er zunächst zwei 10-Tages-Verträge ab März 2024, bevor er einen Vertrag für den Rest der Saison erhielt. Damit gelang ihm nach 23 Monaten Abwesenheit das Comeback in die NBA.

Erfahren und erfolgreich: Thomas' NBA-Karriere

Isaiah Thomas kann auf eine 12-jährige Karriere in der NBA zurückblicken, in der er für zehn verschiedene Teams spielte. Dabei erzielte er durchschnittlich 17,5 Punkte und 4,8 Assists in 556 Spielen.

Besonders herausragend war seine Saison 2016/17 bei den Boston Celtics, als er mit 28,9 Punkten im Schnitt Fünfter bei der Wahl zum NBA-MVP und zum absoluten Fanliebling wurde. In den Jahren 2016 und 2017 wurde der 1,75 Meter große Guard in das All-Star-Team berufen.