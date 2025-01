NBA: Schröder kassiert nächsten Rückschlag

Der Basketball-Weltmeister kommt mit den Golden State Warriors nicht in Schwung, Maximilian Kleber beendet derweil eine Negativserie.

Dennis Schröder hat mit den Golden State Warriors den nächsten Rückschlag in der NBA kassiert. Das Team um den Basketball-Weltmeister unterlag gegen die Miami Heat mit 98:114, es war bereits die siebte Niederlage im elften Spiel seit Schröders Wechsel nach San Francisco.

Schröder kam dabei lediglich auf fünf Punkte, zudem steuerte er sieben Assists und drei Rebounds bei. Die Niederlage konnte auch Superstar Stephen Curry nicht verhindern, der mit 31 Punkten bester Werfer der Partie war. Die Warriors liegen derzeit auf Rang zehn in der Western Conference .

Maximilian Kleber beendete derweil die Pleiten-Serie mit den Dallas Mavericks. Das Team aus Texas setzte sich nach fünf Niederlagen in Serie mit 118:97 gegen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James durch. Kleber steuerte je fünf Punkte und Assists sowie drei Rebounds bei.

Während Dallas in der Western Conference auf Rang fünf liegt, rangiert Weltmeister Daniel Theis mit den New Orleans Pelicans weiter am Tabellenende. Das Schlusslicht verlor mit 97:104 gegen die Minnesota Timberwolves und kassierte die bereits 30. Niederlage im 37. Spiel. Theis kam dabei auf drei Punkte, zwei Assists und acht Rebounds.