NBA: Schröder mit bester Punktausbeute als Warrior

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit 17 Punkten maßgeblich zum zweiten Sieg der Golden State Warriors in Folge beigetragen. Der siebenmalige NBA-Champion gewann 121:113 gegen die Memphis Grizzlies und nimmt in der Western Conference mit 18 Siegen aus 34 Spielen den achten Rang ein.

Für Nationalmannschaftskapitän Schröder bedeuteten die 17 Punkte seinen persönlichen Höchstwert seit seinem Wechsel an die Westküste im Dezember. Dazu verbuchte der Braunschweiger neun Assists und drei Rebounds. Schröder war zweitbester Scorer seines Teams hinter dem Kanadier Andrew Wiggins (24). Warriors-Superstar Stephen Curry kam wegen einer Sehnenentzündung im Knie nicht zum Einsatz.

In San Antonio erzielte der letztjährige Liga-MVP Nikola Jokic 46 Punkte für die Denver Nuggets, die bei den Spurs nach Verlängerung 122:111 gewannen. Aufseiten San Antonios kam Wunderkind Victor Wembanyama an seinem 21. Geburtstag auf 20 Punkte und 23 Rebounds, in der Verlängerung allerdings blieb der Franzose punktlos.