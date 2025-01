NBA: Sieg für Orlando und da Silva - Kleber verliert

Die Magic stemmen sich gegen die Verletztenmisere, Dallas verliert zum fünften Mal in Serie.

Orlando Magic hat in der NBA abermals Resilienz bewiesen und trotz seiner Verletztenmisere einen Sieg eingefahren. In Abwesenheit der Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner sowie der beiden Starter Paolo Banchero und Jalen Suggs siegte die Franchise aus Florida bei den New York Knicks 103:94. Rookie Tristan da Silva steuerte acht Punkte bei.