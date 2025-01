NBA: Kein Punkt! Bitterer Abend für deutsches Juwel da Silva

Vor drei Tagen noch hatte er das beste NBA-Spiel seiner Karriere absolviert, am Neujahrstag aber konnte Tristan da Silva die Niederlage seines Teams nicht verhindert: Ohne die verletzten deutschen Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner verlor Orlando Magic bei den Detroit Pistons mit 96:105. Der Deutsch-Brasilianer da Silva, der zum Jahresende gegen Brookyln mit 21 Punkten noch einen Karrierehöchstwert in der NBA aufgestellt hatte, blieb diesmal bei sechs Rebounds und drei Assists ohne Punkte.

Mit 20 Siegen und 15 Niederlagen bleibt Orlando trotz der Pleite auf Platz vier der Eastern Conference. Keinen guten Start ins Jahr erwischte auch Maximilian Kleber: Der Profi der Dallas Mavericks unterlag mit seiner Mannschaft den Houston Rockets mit 99:110. Kleber kam in knapp 30 Minuten auf dem Court auf fünf Punkte.

Theis und Hukporti verlieren

Während Dallas auf dem fünften Platz der Western Conference liegt, rangiert Weltmeister Daniel Theis mit den New Orleans Pelicans weiterhin am Ende der Tabelle. Beim 108:119 gegen die Miami Heat verlor das Schlusslicht im Westen zum elften Mal in Folge. Theis blieb bei dem neuerlichen Rückschlag ohne Punkte.