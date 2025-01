Saisonbestleistung für Weltmeister Theis

Der Center kommt beim Erfolg der New Orleans Pelicans auf starke 18 Punkte.

Der deutsche Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat die New Orleans Pelicans mit einer persönlichen Saisonbestleistung zum dritten Sieg nacheinander in der NBA geführt. Beim 136:123 gegen die Utah Jazz kam Theis auf 18 Punkte und starke acht Rebounds, der Center stand beim erst elften Saisonsieg der Pelicans von Beginn an auf dem Parkett.