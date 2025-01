NBA: Emotionale Rückkehr nach Los Angeles: Lakers und LeBron verlieren

LeBron James trug Schuhe mit der Aufschrift „LAFD“, der erhoffte Sieg für die seit Tagen kämpfende Feuerwehr blieb aber aus: Mit einer Niederlage für die Lakers und einem Sieg der Clippers ist der Profisport nach Los Angeles zurückgekehrt. Die Ergebnisse der Basketball-Teams in der NBA waren aber Nebensache angesichts der anhaltenden Waldbrände, die die Stadt in Atem halten. Zahlreiche Sportteams aus LA hatten zuletzt pausieren oder ins Exil ausweichen müssen.

Lakers verlieren bei emotionaler Rückker

Redick hatte mit eigenen Augen ansehen müssen, wie sein Haus im Stadtteil Pacific Palisades in Flammen aufging. Mehrere seiner Spieler hätten ihre Häuser verlassen müssen, so Redick weiter: "Eine Gruppe funktioniert am besten, wenn die Einzelnen Kraft aus den anderen ziehen. Die Art und Weise, wie die Spieler, das Personal und die ganze Stadt zusammengekommen sind, zeugt von echter Stärke."