Waldbrand: Familie von NBA-Coach evakuiert!

JJ Redick, berichtete, dass Mitglieder seiner Familie am Dienstag aufgrund eines von starken Winden angefachten Waldbrands in Südkalifornien ihre Häuser verlassen mussten. Das Feuer wütete auf einem Hügel in Los Angeles, wo Lakers-Trainer Redick neben anderen Prominenten lebt, und zerstörte Häuser in Pacific Palisades. Zehntausende Menschen wurden zur Evakuierung aufgefordert.