Nächste Stufe eines beispiellosen Absturzes

Simmons verbrachte drei Saisons in Brooklyn, nachdem er in einem Trade, der James Harden zu den Philadelphia 76ers brachte, zu den Nets kam. Während dieser Zeit hatte er mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen und spielte in nur einer Saison mehr als 40 Spiele für die Nets. In der aktuellen Spielzeit kommt Simmons auf durchschnittlich 6,2 Punkte, 5,2 Rebounds und 6,9 Assists in 25 Minuten pro Partie.