Auf Bahngleisen? Jordan-Sohn verhaftet - heftige Strafe droht!

Marcus Jordan, der 34-jährige Sohn des NBA-Megastars Michael Jordan, wurde am frühen Dienstagmorgen in Zentralflorida wegen eines geringfügigen Drogendelikts festgenommen. Die Polizei entdeckte sein Auto auf Bahngleisen, nur wenige Minuten bevor ein Pendlerzug passieren sollte, wie die Behörden mitteilten.

Jordan-Wagen auf Bahngleisen

Bei einer Durchsuchung fanden sie in seiner Hose eine Tüte mit einer Substanz, die positiv auf Kokain getestet wurde, so der Polizeibericht. Marcus Jordan, der früher für die University of Central Florida Basketball spielte, verweigerte jegliche Kommentare gegenüber Reportern, als er am Dienstag aus dem Gefängnis von Orange County entlassen wurde.