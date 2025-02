Chaos in Dallas: Fans protestieren gegen Doncic-Trade und sorgen für Eklat

Die Emotionen nach dem Trade von Luka Doncic sind noch frisch - und so kam es während der bitteren 129:128-Niederlage der Dallas Mavericks gegen die Sacramento Kings zu mehreren Zwischenfällen.

Mehrere Fans wurden in der zweiten Halbzeit aus der American Airlines Center verwiesen, da sie gegen den Verhaltenskodex der NBA verstießen, wie ein Sprecher des Teams mitteilte. Jeder Vorfall wurde von Buhrufen der Menge begleitet.

„In dem ersten Vorfall brachte der Gast ein Schild mit, das gegen folgende Regel im NBA-Verhaltenskodex verstieß: Kleidung, Kleidungsstücke oder Schilder, die explizite Sprache, Obszönitäten oder abfällige Charakterisierungen gegenüber Personen zeigen“, erklärte Erin Finegold, Vizepräsidentin für Unternehmenskommunikation der Mavericks, in einer veröffentlichten Erklärung.

Harrison steht seit dem überraschenden Blockbuster-Deal, der den fünffachen All-NBA First Team-Spieler Doncic, 25, zu den Los Angeles Lakers und den zehnfachen All-Star Anthony Davis, 31, nach Dallas brachte, unter starkem Beschuss.

Rund 1.000 Menschen protestierten vor dem American Airlines Center vor dem Heimspiel am Samstag gegen die Houston Rockets. „Fire Nico“ und „Sell the Team“ waren häufige Themen bei den Sprechchören und auf T-Shirts.

Harrison, der das Spiel am Samstag nicht besuchte, war am Montagabend in der Arena, saß jedoch nicht auf seinem üblichen Platz im unteren Rang. Die Arena-Sicherheit setzt seit dem Trade die NBA-Regeln zur Begrenzung der Größe von Fanzusammenkünften streng durch.