NBA: Kleber von Mega-Trade geschockt - Deutscher muss unters Messer

"Ich wurde operiert, in acht Wochen gibt es eine Neubewertung", sagte der Neuzugang bei seiner Vorstellung in LA.

Bis zum Debüt von NBA -Profi Maximilian Kleber im Trikot der Los Angeles Lakers gehen noch Monate ins Land. Der Würzburger hat sich nach eigenen Angaben zuletzt in New York einem Eingriff am Fuß unterzogen.

„Ich wurde operiert, in acht Wochen gibt es eine Neubewertung“, sagte der Neuzugang am Dienstag im Rahmen seiner Vorstellung beim berühmten Basketballklub.

Kleber, der am Sonntag gemeinsam mit Superstar Luka Doncic und Markieff Morris von den Dallas Mavericks an LA abgegeben worden war, hatte Ende Januar eine Fraktur im rechten Fuß erlitten. „Ich versuche, so schnell wie möglich zurückzukommen“, so Kleber.