Dennis Schröder poltert wegen Doncic: NBA-Trade-Deadline ist "moderne Sklaverei"

Der Trade von Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers hat am vergangenen Wochenende die NBA erschüttert. Auch Dennis Schröder war von der Transaktion mehr als nur überrascht. „Luka Doncic wurde gerade getradet und er wurde bereits fünfmal ins All-NBA Team aufgenommen“, sagte der Profi der Golden State Warriors im Interview mit NBC Sports Bay Area ungläubig.

Anmerkung: Im Sommer hätte der Slowene einen Super--Vertrag über 345 Millionen unterzeichnen sollen, nach dem Trade kommt er dafür aber nicht mehr in Frage. Das höchste Angebot, das die Lakers ihm machen können, ist ein Deal über 229 Millionen Doller über fünf Jahre.

Trade-Geschäft wie „moderne Sklaverei“

„Es ist alles noch verrückter als vorher. Wenn so jemand getradet werden kann, ist niemand mehr sicher. Wahrscheinlich ist nicht einmal Steph Curry sicher, wenn ich das so sehe. Es ist ein beschissenes Geschäft“, so Schröder.