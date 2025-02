Eine Aktion, die NBA-Star Wembanyama schockiert zurücklässt

Ein Trikot von Victor Wembanyama, das er im Dezember mit einem jungen Fan tauschte, wurde am Samstagabend für satte 73.200 US-Dollar verkauft.

Der Star der San Antonio Spurs trug das City Edition Trikot im Spiel gegen die Brooklyn Nets am 27. Dezember, in dem er 19 Punkte, 7 Rebounds und 6 Blocks zum 96:87-Sieg beisteuerte.

Nach der Partie tauschte Wembanyama das Trikot mit einem jungen Fan, der ein Schild mit der Aufschrift „Victor Wembanyama, will you swap jersey with me?“ hochhielt. Wembanyama kam der Bitte nach und posierte mit einem Kindertrikot für ein Foto mit dem Fan.