"Eine Art Fleischmarkt" - Rekordnationalspieler kritisiert NBA-Trades

Basketball-Rekordnationalspieler Patrick Femerling bezeichnet das Trade-Chaos um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder als eine „Art Fleischmarkt“: „Wenn man jetzt allein Dennis' Weg in der NBA anguckt, ist das schon wild“, sagte der 221-malige Nationalspieler bei ran : „Ich weiß, in der NBA sagt man, das ist das Geschäft, aber zwei Trades innerhalb von 36 Stunden ist tough.“

Schröder nur sechs Wochen bei den Warriors

Der 31-Jährige war am Donnerstag von den Golden State Warriors nach nur sechs Wochen zuerst an Utah Jazz weitergegeben worden, bevor sich die Detroit Pistons die Dienste des gebürtigen Braunschweigers sicherten. Für ihn ist „Motor City“ nun die neunte Station in der NBA.

Schröder war zuvor bereits in Atlanta, Oklahoma, zweimal bei den Los Angeles Lakers, in Boston, Houston, Toronto und begann die aktuelle NBA-Saison in New York bei den Brooklyn Nets. Von dort aus ging es im Dezember an die Westküste.