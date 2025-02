Historischer Meilenstein für NBA-Superstar!

Kevin Durant hat als achter Spieler in der Geschichte der NBA die Marke von 30.000 Punkten geknackt.

Der Forward der Phoenix Suns erreichte diesen beeindruckenden Meilenstein mit einem Freiwurf spät im dritten Viertel während der 119:112-Niederlage gegen die Memphis Grizzlies am Dienstagabend. Der 36-jährige Durant, der kürzlich zum 15. Mal ins All-Star-Team gewählt wurde, reiht sich damit in die exklusive Liste um LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki und Wilt Chamberlain ein. Auch Julius Erving erreichte diese Marke, wenn man seine Punkte aus der NBA und ABA kombiniert.

Durant, ein viermaliger NBA-Scoring-Champion, bleibt auch in seiner 17. NBA-Saison einer der besten Schützen der Liga. Derzeit erzielt er im Schnitt rund 27 Punkte pro Spiel bei einer Trefferquote von 52 Prozent aus dem Feld.

In seinen ersten neun Saisons bei den Oklahoma City Thunder, die während seiner ersten Saison 2007-08 noch die Seattle SuperSonics waren, erzielte er 17.566 Punkte. Weitere Stationen seiner Karriere waren die Golden State Warriors (5.374 Punkte), die Brooklyn Nets (3.744) und die Suns (3.324).

„Er ist einer der Größten“, sagte Memphis-Guard Ja Morant über Durant in einem Interview nach dem Spiel auf TNT . „Nicht jeder erreicht 30.000 Punkte in dieser Liga. Hut ab vor ihm. Und ich hoffe, er macht weiter. Wir wollen ihn hier draußen sehen.“

„Das ist einfach Teil des Geschäfts“, erklärte Durant am Montag gegenüber Reportern im Training. „Jeder wird in dieser Liga gekauft und verkauft. Jeder kann auf dem Markt sein, also verstehe ich das. Es geht nur darum, zurück auf das Spielfeld zu kommen und das Spiel zu spielen, das ich liebe. Das ist Teil des Geschäfts – das müssen wir alle verstehen.“