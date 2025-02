Lebensrettende OP für Ex-NBA-Star

SPORT1 08.02.2025 • 08:55 Uhr Freude bei Nate Robinson. Die NBA-Legende erhält nach jahrelangen Nierenproblemen ein Transplantat.

Der ehemalige NBA-Guard Nate Robinson hat erfolgreich eine Nierentransplantation hinter sich gebracht. Die mehrstündige Operation fand am Freitagmorgen im University of Washington Medical Center in Seattle statt. Robinson, der den Tag im Kreise von Freunden und Familie begann, erhielt das lebenswichtige Organ von einem lebenden Spender.

Wie ESPN im Sommer 2024 berichtete, erfuhr Robinson vor fast 20 Jahren, als er für die New York Knicks spielte, dass seine Nieren nicht richtig funktionierten und er eines Tages eine Transplantation benötigen würde. Im Jahr 2021 verschlechterte sich sein Zustand, und er begann mit wöchentlichen Dialysebehandlungen in einer Klinik in Seattle.

Robinson ging zunächst davon aus, dass er automatisch auf eine Warteliste für eine Niere gesetzt würde, doch der Weg durch den bürokratischen Dschungel erwies sich als schwierig. Im Herbst 2022 machte er seine Nierenprobleme öffentlich, doch erst im Frühjahr 2024 gab er bekannt, dass er einen Spender benötigte. Kurz darauf berichtete Robinson gegenüber ESPN, dass die University of Washington, sein College, von Spendenangeboten überflutet wurde.

Robinson unterzog sich Transplantation

Im vergangenen Herbst unterzog sich Robinson einer Reihe von Untersuchungen, um den idealen Spender zu finden. Vor dem Eingriff am Freitag postete Robinson auf Instagram: „Ich bin hier, um zu feiern und dem HERRN für alles zu danken, was er in meinem Leben getan hat. Heute ist der Tag, an dem ich meine neue Niere bekomme. Danke an alle, die Gebete gesendet und mir Mut und Liebe zugesprochen haben!“

