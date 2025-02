Tragischer Trainer-Hammer bahnt sich an

Gregg Popovich leidet nach wie vor an den Folgen eines Schlaganfalls. Kehrt er womöglich nie mehr in die NBA zurück?

Gregg Popovich leidet nach wie vor an den Folgen eines Schlaganfalls. Kehrt er womöglich nie mehr in die NBA zurück?

Nach seinem leichten Schlaganfall wird Trainerikone Gregg Popovich in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr auf die Bank der San Antonio Spurs zurückkehren. Wie ESPN berichtet, ist darüber hinaus sogar die Zukunft des 76-Jährigen in der NBA unsicher.

Noch im Dezember hatte Popovich den Fans versichert, noch nicht ans Aufhören zu denken. „Niemand freut sich mehr, mich wieder auf der Bank zu sehen, als die talentierten Menschen, die meinen Rehabilitationsprozess geleitet haben“, ließ er in einem Statement mitteilen und fügte mit Selbstironie an: Das medizinische Personal habe „schnell gelernt, dass ich nicht besonders gut trainierbar bin“.

Popovich: Trainer-Legende in der NBA

Der frühere US-Nationaltrainer betreut die Spurs bereits seit 1996, kein anderer Coach blieb so lange bei einem Team. Er führte San Antonio zu fünf Meisterschaften (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014), mit 1390 Siegen in der Hauptrunde und 170 Siegen in den Playoffs führt er zudem die ewige Bestenliste der NBA-Trainer an.