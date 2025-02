Medien: Theis per Trade nach Oklahoma

Basketball-Weltmeister Daniel Theis steht in der nordamerikanischen Profiliga NBA offenbar vor einem Wechsel zu Oklahoma City Thunder. Wie ESPN am Mittwoch berichtete, soll der 32-Jährige die New Orleans Pelicans per Trade verlassen und zukünftig zusammen mit seinem Landsmann Isaiah Hartenstein auflaufen. Eine Bestätigung des Deals stand zunächst aus.