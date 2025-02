Mit Doncic als Zuschauer: Lakers siegen nach Mega-Transfer

Mit ihrem neuen Superstar Luka Doncic als Zuschauer haben die Los Angeles Lakers im ersten NBA -Spiel nach dem Mega-Transfer einen Statement-Sieg gefeiert. Im Stadtduell bei den Los Angeles Clippers gewann das Team um Basketball-Ikone LeBron James in der Nacht zum Mittwoch mit 122:97. Doncic nahm zunächst noch ohne Einsatz auf der Bank Platz.

In Lakers-Trainingsjacke verfolgte der 25-Jährige klatschend, wie James mit 26 Punkten als bester Werfer der Partie glänzte. Doncic war am Wochenende in einem spektakulären Trade völlig unerwartet von den Dallas Mavericks nach Los Angeles geschickt worden.