Nächste Knie-OP? Der verletzungsanfälligste Superstar der NBA

SPORT1 11.02.2025 • 09:01 Uhr Der verletzungsgeplagte 76ers-Star Joel Embiid erwägt eine Knie-OP in der Offseason wegen anhaltender Probleme. Die Entscheidung hängt von seinem Zustand am Saisonende ab.

Joel Embiid, hat am Sonntag eingeräumt, dass er möglicherweise eine weitere Operation an seinem linken Knie in Betracht ziehen muss. Dieses Knie bereitete dem Center der Philadelphia 76ers bereits im vergangenen Jahr Probleme.

Sollte sich der Zustand bis zum Ende der Saison nicht verbessern, könnte ein Eingriff notwendig werden. ESPN-Reporterin Lisa Salters berichtete während der TV-Übertragung der 127:135-Niederlage der 76ers gegen die Milwaukee Bucks, dass Embiid ihr gegenüber äußerte, er glaube, dass die Reparatur seines Knies „wahrscheinlich eine weitere Operation und eine lange Erholungsphase erfordern wird, etwas, das er nach der ersten Verletzung im Februar letzten Jahres nicht hatte.“

Embiid: Offseason-Operation als Möglichkeit

Der MVP von 2023 war nach dem Spiel gegenüber Reportern weniger eindeutig, deutete jedoch an, dass eine Operation in der Offseason zumindest eine Möglichkeit sei. „Ich denke, die einfache Antwort ist, dass man, wenn man etwas hat, das inkonsistent ist, irgendwann etwas dagegen tun muss“, sagte Embiid. „Wir wissen nicht, was es ist. Wir prüfen alle Optionen.“

Embiid kehrte erst am Dienstag nach einer 15-Spiele-Pause aufgrund seines Knieproblems zurück. In den drei Spielen, die er in der vergangenen Woche bestritten hat, erzielte er im Durchschnitt 26,3 Punkte, 10 Rebounds und 7,3 Assists. In der vergangenen Saison bestritt er aufgrund eines Meniskusrisses im linken Knie nur 39 Spiele.

Die 76ers hatten Anfang Februar jener Saison bekannt gegeben, dass er operiert wurde. Embiid kehrte Anfang April zurück, war Teil des Playoff-Runs der 76ers und gewann dann im Sommer eine Goldmedaille mit dem US-Olympiateam.

Sehr verletzungsanfälliger NBA-Star

Nach dem Spiel am Sonntag räumte Embiid ein, dass ihm nach der Operation im letzten Jahr nicht genügend Zeit zur vollständigen Erholung blieb. "Irgendwann muss ich wahrscheinlich einfach, besonders wenn der Sommer kommt, diese paar Monate nutzen, um mich vollständig zu erholen", sagte Embiid. "Wie gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber wenn sich dieses Muster fortsetzt, muss man offensichtlich etwas anderes versuchen."