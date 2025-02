Nächster Ärger bei den Dallas Mavericks! Trainer verhaftet und suspendiert

Die Dallas Mavericks haben am Sonntag bekannt gegeben, dass sie einen nicht namentlich genannten Mitarbeiter suspendiert haben. Dies geschieht im Zuge eines Berichts, wonach Assistenztrainer Darrell Armstrong wegen schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe verhaftet wurde.

Mavs-Assistenztrainer verhaftet

Laut dem lokalen Fernsehsender WFAA , der sich auf mehrere Quellen aus den Strafverfolgungsbehörden beruft, reagierte die Polizei in den frühen Morgenstunden des Samstags auf einen Notruf. Die Quellen berichteten, dass der 56-jährige Armstrong und eine Frau in einen Streit verwickelt waren, bei dem er sie mit einer Waffe schlug und drohte, sie zu erschießen.

Die Polizei von Dallas hat auf eine Anfrage der Associated Press nach weiteren Details zu dem Vorfall bislang nicht reagiert. Es ist unklar, ob Armstrong einen Anwalt hat, der sich zu den Vorwürfen äußern könnte.

Reaktion der Mavericks

WFAA berichtete, dass Armstrong seit seiner Festnahme am Samstagmorgen gegen Kaution freigelassen wurde. Die Mavericks erklärten in einer Stellungnahme der AP, dass sie über den Vorfall informiert seien und weitere Informationen sammeln.

Darrell Armstrong verbrachte zwei Spielzeiten bei den Mavericks am Ende seiner 14-jährigen Karriere als Spieler und war als Backup Point Guard Teil des Teams, das 2006 die NBA-Finals erreichte und gegen Miami verlor. Er befindet sich in seiner zehnten vollen Saison als Assistenztrainer in Dallas.