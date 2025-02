NBA-Beben! Mavs geben Doncic und Kleber ab

Mavericks und Lakers tauschen Doncic und Davis

Der heute 25-jährige Doncic war im NBA-Draft 2018 an dritter Stelle von den Atlanta Hawks ausgewählt worden, die ihn noch am selben Abend allerdings im Tausch mit Trae Young und einem zukünftigen Erstrundenpick nach Dallas abgaben. Bis heute hat der slowenische Point Guard, der in seiner Premierensaison zum Rookie of the Year gewählt wurde und mit den Mavericks in der vergangenen Saison in den Finals stand, in der NBA für kein anderes Team gespielt.