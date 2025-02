NBA: Lakers holen Top-Center - ein Juwel wird geopfert!

Die Los Angeles Lakers haben sich am Mittwochabend die Dienste des begehrten Centers Mark Williams von den Charlotte Hornets gesichert.

Nach Doncic-Trade: Lakers füllen Lücke im Kader

Der spektakuläre Trade von Luka Doncic und Anthony Davis am vergangenen Wochenende hinterließ eine Lücke im Kader der Lakers. Rob Pelinka, Vizepräsident und General Manager der Lakers, hatte bereits am Montag angekündigt, diese Lücke über den Trade-Markt schließen zu wollen.

Mit der Verpflichtung von Williams ist ihm das gelungen. Der 2,13 Meter große Center aus Duke erzielt in seiner dritten NBA-Saison Karrierebestwerte mit 15,6 Punkten, 9,8 Rebounds und 1,2 Blocks pro Spiel. Williams passt perfekt in das athletische und vertikale Profil, das mit Doncic floriert.

Probleme auf der Center-Position

Jaxson Hayes startete die letzten drei Spiele als Center für die Lakers, hatte jedoch Schwierigkeiten gegen kräftigere Gegenspieler und mit Foulproblemen in seinen zwei Saisons bei den Lakers.

Williams erzielt in dieser Saison beeindruckende 22,4 Punkte und 13,8 Rebounds pro 36 Minuten. Die einzigen anderen Spieler, die in dieser Saison mindestens 22 Punkte und 13 Rebounds pro 36 Minuten erzielen, sind Domantas Sabonis und Karl-Anthony Towns.

Ein Manko bleibt jedoch seine Verletzungsanfälligkeit: Er hat in seiner Karriere nur 85 von möglichen 212 Spielen bestritten, was einer Quote von 40 % entspricht.