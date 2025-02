NBA: LeBron James überragt mit 40 Punkten, Doncic wieder verletzt?

Die Los Angeles Lakers haben gegen die Portland Trail Blazers ohne ihren neuen Superstar Luka Doncic in der NBA mit 110:102 gewonnen. Der Slowene fehlte mit einer Verletzung an der linken Wade, wie das Team bekanntgab. Doncic spielte am noch am Mittwoch 33 Minuten bei der 97:100-Niederlage der Lakers gegen die Charlotte Hornets. Dabei erzielte Doncic 14 Punkte, 11 Rebounds und 8 Assists, traf jedoch nur 5 seiner 18 Würfe und leistete sich sechs Ballverluste.