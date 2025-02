NBA: LeBron schenkt sich All-Star Game auf letzten Drücker!

Lakers-Star LeBron James hat aufgrund von Beschwerden am linken Fuß und Knöchel kurzfristig die Teilnahme am NBA All-Star Game abgesagt. Diese Entscheidung gab der Forward der Lakers vor dem Spiel am Sonntag bekannt. Bereits am vergangenen Wochenende hatte James das Spiel gegen die Indiana Pacers wegen derselben Verletzung verpasst.