NBA-Legende verlängert Vertrag als TV-Experte

SPORT1 15.02.2025 • 07:35 Uhr Shaquille O‘Neal bleibt als Experte bei TNT Sports. Die NBA-Legende hat in dieser Rolle längst Kultstatus erlangt.

Shaquille O‘Neal hat einen neuen Vertrag bei TNT Sports unterschrieben, der ihm mehr als 15 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringt. Dies berichtete Front Office Sports am Freitag. Damit bleibt das beliebte Team von „Inside the NBA“ zusammen, obwohl TNT die Show ab der nächsten Saison an ESPN lizenziert. O‘Neil ist in seiner Rolle als Experte längst Kult und wird für seine Analysen, Witze und Sprüche von den Fans gefeiert.

In den jüngsten Verhandlungen um die TV-Rechte der NBA ging TNT leer aus, da NBC und Amazon neben dem bisherigen Rechteinhaber ESPN neue Verträge für die Übertragung von Basketballspielen abschlossen. Dadurch benötigt TNT keine Vor- und Nachberichterstattung mehr zu NBA-Spielen. In einem Deal mit ESPN übernimmt die TNT-Sendung „Inside the NBA“ allerdings für ESPN die Berichterstattung.

Charles Barkley bleibt bei "Inside the NBA"

Laut Front Office Sports bleiben auch Charles Barkley und Kenny „The Jet“ Smith Teil von „Inside the NBA“, obwohl Barkley Interesse von NBC und Amazon auf sich zog. „Ich teile NBC mit, dass ich ihr Angebot nicht annehmen werde“, sagte Barkley in dem Podcast, den er zusammen mit Ernie Johnson, dem Moderator von „Inside the NBA“, co-moderiert. „Ich werde zukünftige Treffen mit Amazon absagen. Mein Herz ist immer und wird immer bei Turner Sports sein.“ Barkleys jüngste Vertragsverlängerung, die er 2022 unterzeichnete, bringt ihm 21 Millionen Dollar pro Jahr ein.