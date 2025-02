NBA: Nächste Gala! Primus feiert Rekordsieg

SPORT1 22.02.2025 • 07:50 Uhr Donovan Mitchell führt die Cleveland Cavaliers zum 142:105-Sieg gegen die Knicks. Damit stellen die Cavs mehrere Franchise-Rekorde auf.

Donovan Mitchell war mit 27 Punkten der überragende Akteur, während Evan Mobley 21 Zähler beisteuerte. Die Cleveland Cavaliers dominierten die New York Knicks von Beginn an und sicherten sich einen deutlichen 142:105-Sieg in der NBA. In diesem Duell zweier Top-Teams der Eastern Conference zeigten nur die Cavs ihre Klasse, feierten ihren sechsten Sieg in Folge und verbesserten ihre Bilanz auf beeindruckende 46:10 – die beste der NBA.

Cavs schreiben Franchise-Geschichte

Mit dem 14. Sieg mit einem Vorsprung von über 20 Punkten in dieser Saison stellten die Cavaliers einen Franchise-Rekord ein. Zudem knackten sie zum vierten Mal in der Spielzeit 2024/2025 die 140-Punkte-Marke – ebenfalls ein neuer Höchstwert in der Geschichte des Teams. Für die Knicks bedeutete die 37-Punkte-Niederlage die höchste unter Coach Tom Thibodeau und die dritthöchste in seiner gesamten Trainerkarriere.

Jalen Brunson erzielte 26 Punkte und Karl-Anthony Towns kam auf 23 Zähler für die Knicks, die am Donnerstag in ihrem ersten Spiel nach der All-Star-Pause Chicago in der Verlängerung bezwangen. Der Sieg gegen New York war der zweithöchste der Cavaliers in dieser Saison, nachdem sie am 2. Februar die Dallas Mavericks mit 43 Punkten Unterschied besiegt hatten.

Verletzungssorgen bei den Cavs

Ein Schreckmoment ereignete sich in der ersten Halbzeit, als All-Star-Guard Darius Garland bei einem unglücklichen Sturz mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Garland, der in der vergangenen Saison aufgrund eines Kieferbruchs viel Zeit verpasst hatte, konnte jedoch weiterspielen. Center Jarrett Allen musste hingegen die zweite Halbzeit größtenteils aussetzen, nachdem er sich an der rechten Hand verletzte. Glücklicherweise ergaben die Röntgenaufnahmen keinen Bruch.

